28 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kurban Bayramı öncesi otogarda hareketlilik başladı

Kurban Bayramı öncesi otogarda hareketlilik başladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.06.2022
ABONE OL
Kurban Bayramı öncesi otogarda hareketlilik başladı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda hareketlilik başladı. Firma yetkilileri, vatandaşların biletlerini son güne bırakmamaları yönünde uyarıda bulunurken, ek sefer çıkaracaklarını söyledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA