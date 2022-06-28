Çanakkale’de ortağını pompalı tüfekle öldürüp cesedini ormana atmış

SİNYAL TESPİT EDİLDİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan Şahin'in GSM hattının en son Çan ilçesi Kızılelma köyünde sinyal verdiğini tespit etti. Şahin ile en son görüşen ve bölgeye beraber gittikleri bilinen Gökhan Girgin, Sarısöğüt Mahallesi top sahası önünde polis tarafından yakalandı.