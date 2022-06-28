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Çanakkale’de ortağını pompalı tüfekle öldürüp cesedini ormana atmış

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 28.06.2022 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022
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Çanakkale’de ortağını pompalı tüfekle öldürüp cesedini ormana atmış

Çanakkale’de, kayıp olarak aranan 28 yaşındaki pazarcı Hakkı Şahin'i ortağı 38 yaşındaki Gökhan Girgin'in, pompalı tüfekle öldürdü. Girgin, ortağının cesedini ormana bıraktığı ortaya çıktı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Sarısöğüt Mahallesi'nde, kısa süre önce sözlendiği ve bayramda nişanlanacağı öğrenilen Hakkı Şahin için yakınları, 24 Haziran'da emniyete kayıp ihbarında bulundu.

SİNYAL TESPİT EDİLDİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan Şahin'in GSM hattının en son Çan ilçesi Kızılelma köyünde sinyal verdiğini tespit etti. Şahin ile en son görüşen ve bölgeye beraber gittikleri bilinen Gökhan Girgin, Sarısöğüt Mahallesi top sahası önünde polis tarafından yakalandı.

KURŞUN YAĞDIRMIŞ

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Girgin, 21 Haziran'da Hakkı Şahin ile 17 SV 090 plakalı araçla Çan'ın Kızılelma köyüne gittiklerini, yolda Şahin'i göğsünden, karnından, belinden ve kafasından tüfekle ateş ederek öldürdüğünü, suç aletiyle birlikte de olay yerine bırakıp kaçtığını söyledi. Şüpheli Gökhan Girgin, Çan İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

8 GÜN SONRA CESEDİ BULUNDU

Girgin'in tarif ettiği, Kızılelma köyü yakınlarındaki ormanda arama yapan jandarma ekipleri, Hakkı Şahin'in cansız bedenine ulaştı. 8 gün sonra bulunan Şahin'in cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şüpheli Gökhan Girgin'in, Çan İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

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