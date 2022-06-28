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Evlenmek isterken infaz edildi! 19 yaşındaki genç sevgilisinin babası tarafından öldürüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.06.2022 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022
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Evlenmek isterken infaz edildi! 19 yaşındaki genç sevgilisinin babası tarafından öldürüldü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, kızı R.T. ile evlenmek isteyen 19 yaşındaki Mehmet Tabak’ı çağırdığı evinin önünde öldüren baba G.T. ve akrabası K.T. tutuklandı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde, Gebze İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi.

Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Tabak, iddiaya göre R.T. ile birliktelik yaşadı. Bu birliktelikten bir çocuğu olan Mehmet Tabak, R.T.'nin ailesi izin vermediği için evlenemedi.

R.T. ve Mehmet Tabak, bu sürede beraber yaşadı. Tabak'ın ailesi birçok kez R.T.'nin ailesiyle görüşerek, barışma girişiminde bulundu. R.T.'nin ailesi, Mehmet Tabak yeniden görüşmek isteyince, evlerine davet etti. Konuşmaya giden Tabak, evin önünde başından vurularak öldürüldü.



Sesleri duyanların ihbarıyla gelen polis, olayla ilgili R.T.'nin babası G.T. ve akrabası K.T.'yi gözaltına aldı. Dün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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