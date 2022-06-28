Düzce’de sel faciası! İş makinesi operatörü, sel sularına kapıldı
YAŞAM DHA
Düzce'de, sel bölgesinde çalışma yapan operatör Okan Bayrak kullandığı iş makinesi, devrildi. Bayrak, sulara kapılarak gözden kayboldu. Bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, Bayrak'ı bulmak için çalışma başlattı.
Düzce'de sağanakla birlikte sürüklenen ağaç ve atıklar, Üçköprü Köprüsü'nün ayaklarını tıkayarak, taşkınlara neden oldu.
İl Özel İdaresi'nin iş makinesi ile gece saatlerinde bölgede çalışma başlatıldı.
Çalışmalar sırasında operatör Okan Bayrak'ın kullandığı iş makinesi, devrildi.
Bayrak, sulara kapılarak gözden kayboldu.
Bayrak'tan haber alınmayan İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, bölgeye gitti.
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