Aksaray’da dehşete düşüren olay! Köpeği öldürdü evini kurşunladı gardıropta yakalandı

Tartışma köylülerin araya girmesiyle sona erdi. Olayın ardından Süleyman Altundağ, gece saatlerinde arkadaşları 37 yaşındaki Ahmet D., İbrahim Y. ve Namık G.'yi de yanına alarak Musa Y.'nin evine geldi. İddiaya göre, önce tabancayla eve ateş açıldı, ardından şüpheliler zorla içeri girdi. Bu sırada komşular da şüphelilere müdahale edip, evden çıkardı. Musa Y. ile ailesinin durumunun iyi olduğu bildirildi. Daha sonra Altundağ ile 3 arkadaşı geldikleri araçla kaçtı.