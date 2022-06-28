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Gaziantep’te dehşete düşüren olay! Babası tarafından kaçırılan küçük kız Hatay'da bulundu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.06.2022 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022
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Gaziantep’te dehşete düşüren olay! Babası tarafından kaçırılan küçük kız Hatay’da bulundu

İngiltere’den kocası ve kızıyla birlikte Gaziantep’e tatile geldikten sonra kocasının kızını kaçırmasıyla hayatının şokunu yaşayan 30 yaşındaki Bangladeşli Syeda Gulshana Begüm'ün 3 yaşındaki kızı Ruqaiyyah Şhah Hussain, Hatay'da bulundu. Bulunan küçük kız annesine teslim edildi. Yakalanan baba, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Karagöz Mahallesi'ndeki bir otelde meydana gelen olayda iddiaya göre, Syeda Gulshana Begüm, 50 yaşındaki kocası P. Ş. H. ve kızı Ruqaiyyah Şhah Hussain'in tatil için geldikleri Gaziantep'teki otelden çıkış işlemleri sırasında P.Ş.H, kızını da yanına alarak ortadan kaybolmuştu.

Olay sonrası kızı kaçırılan talihsiz anne ise çaresizce ortada kalmıştı.

KÜÇÜK KIZ ANNESİNE TESLİM EDİLDİ

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçırılan küçük kız ile babasının yerini tespit etti. Yeri tespit edilen baba ile küçük kız, Hatay polisi tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

GÖZLATINA ALINDI

Yakalanan baba, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, günlerdir annesinden ayrı kalan 3 yaşındaki Ruqaiyyah Şhah Hussain ise mutlu haberi aldıktan sonra Gaziantep'ten Hatay'a giden anne Syeda Gulshana Begüm'e teslim edildi.

Günler sonra kızına kavuşan annenin sevinci ise kavuşma anı sırasında çekilmiş bir fotoğraf karesine yansıdı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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