Gaziantep’te dehşete düşüren olay! Babası tarafından kaçırılan küçük kız Hatay'da bulundu
İngiltere’den kocası ve kızıyla birlikte Gaziantep’e tatile geldikten sonra kocasının kızını kaçırmasıyla hayatının şokunu yaşayan 30 yaşındaki Bangladeşli Syeda Gulshana Begüm'ün 3 yaşındaki kızı Ruqaiyyah Şhah Hussain, Hatay'da bulundu. Bulunan küçük kız annesine teslim edildi. Yakalanan baba, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Karagöz Mahallesi'ndeki bir otelde meydana gelen olayda iddiaya göre, Syeda Gulshana Begüm, 50 yaşındaki kocası P. Ş. H. ve kızı Ruqaiyyah Şhah Hussain'in tatil için geldikleri Gaziantep'teki otelden çıkış işlemleri sırasında P.Ş.H, kızını da yanına alarak ortadan kaybolmuştu.
Olay sonrası kızı kaçırılan talihsiz anne ise çaresizce ortada kalmıştı.
KÜÇÜK KIZ ANNESİNE TESLİM EDİLDİ
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçırılan küçük kız ile babasının yerini tespit etti. Yeri tespit edilen baba ile küçük kız, Hatay polisi tarafından yapılan operasyonla yakalandı.
GÖZLATINA ALINDI
Yakalanan baba, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, günlerdir annesinden ayrı kalan 3 yaşındaki Ruqaiyyah Şhah Hussain ise mutlu haberi aldıktan sonra Gaziantep'ten Hatay'a giden anne Syeda Gulshana Begüm'e teslim edildi.
Günler sonra kızına kavuşan annenin sevinci ise kavuşma anı sırasında çekilmiş bir fotoğraf karesine yansıdı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açık lise 3. dönem sınavları online mı olacak? 2022 AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? MEB açıklamaları...
- Mazotta indirim olacak mı? 29 Haziran Çarşamba günü motorin ve benzin indirimi var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Öğretmen atama takvimi açıklandı mı? 2022 MEB 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl olacak? Başvuru ne zaman?
- 8 Temmuz arefe günü tatil mi? Bayram tatili ne zaman başlayacak? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü?
- AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 AUZEF bütünleme (telafi) sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
- Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni ne zaman? Cüneyt Arkın'ın cenaze namazı hangi camide kılınacak, nereye defnedilecek?
- Asgari ücrette rakam ortaya çıktı! 2022 Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte masadaki formüller
- 52 santimetre genişliğinde 2 kilogram ağırlığında! Satmaktan vazgeçip sergilemeye karar verdi
- Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek? SSK, Bağ-Kur ödeme takvimi...
- Memur maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz zamlı memur maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak?
- Son dakika: Akaryakıt indirimi var mı? Benzin ve motorine (mazot) indirim gelecek mi? 28 Haziran güncel akaryakıt fiyatları
- Beklenen açıklama: Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman?