Gaziantep’te dehşete düşüren olay! Babası tarafından kaçırılan küçük kız Hatay’da bulundu

KÜÇÜK KIZ ANNESİNE TESLİM EDİLDİ

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçırılan küçük kız ile babasının yerini tespit etti. Yeri tespit edilen baba ile küçük kız, Hatay polisi tarafından yapılan operasyonla yakalandı.