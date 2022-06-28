Esenyurt’ta ortaokul öğrencilerinin “kız arkadaşıma mesaj atmışsın” kavgası! Görme kaybı yaşadı

"BU ÇOCUK İÇİN ARTIK BİR UMUDUM YOK"



Baba Bilal Şahin de, "Bu olay saat 11.30 gibi olmuş, hastaneye gitmesi 13.30'u buluyor ve bu onun için büyük bir kayıp. Aldığı darbelerden dolayı sol gözde görme kaybı var. Çocuklarımızı okula eğitim için emanet edemezsek nereye emanet edeceğiz. Biz çocuklarımızı okula eğitim için gönderiyoruz, darbedilsin, gözü başı yarılsın diye göndermiyoruz. Bu çocuk LGS Sınavı'na girecek. Başarması için bu durumda olmaması lazım. 8 yıldır onu okula yolluyorum. Şu an bir gözü uzağı göremiyor, yakını da bulanık görüyor. Nöbetçi öğretmen bu olaylar olurken neredeydi? Güzel hedefleri vardı, sağlıkçı olmak istiyordu. Bu çocuk için artık bir umudum yok" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN