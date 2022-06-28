Esenyurt’ta ortaokul öğrencilerinin “kız arkadaşıma mesaj atmışsın” kavgası! Görme kaybı yaşadı
İstanbul Esenyurt’ta 13 yaşındaki ortaokul son sınıf öğrencileri arasında çıkan kavgada Oktay Ç. "kız arkadaşıma mesaj atmışsın" diyerek M.E.Ş.'yi dövdü. Yediği yumruk darbeleriyle geçici görme kaybı yaşayan M.E.Ş., LGS sınavına göz bandıyla girmek zorunda kaldı.
Olay, 26 Mayıs 2022 tarihinde Esenyurt Ortaokulu'nda 13 yaşındaki son sınıf öğrencileri arasında gerçekleşti.
İddiaya göre, bir arkadaşı ile birlikte Oktay.Ç., "kız arkadaşıma mesaj atmışsın" diyerek M.E.Ş.'yi dövdü. Okuldaki bir öğretmen olaya müdahale ederek sonlandırırken, M.E.Ş. annesi tarafından hastaneye kaldırıldı.
GÖRME KAYBI YAŞADI
Baba Bilal Şahin, dayak yemesi sonrası çocuğunun hemen hastaneye götürülmediğini ve sol gözüne aldığı yumruk darbeleri nedeniyle geçici görme kaybı yaşadığını ileri sürdü. M.E.Ş., LGS sınavına göz bandıyla girdi.
"ARKADAŞIM BENİM HESABIMDAN O KİŞİNİN ARKADAŞINA YAZMIŞ"
Ortaokul öğrencisi M.E.Ş., "Yanlış anlaşılma yüzünden biri arkadan belime vurdu. Diğeri gözümü yumrukladı. Yere düştükten sonra gözümü yumrukladılar. Gözüm şu an görmüyor. Yakını da bulanık görüyor. Biri arkadan ellerimi tuttu diğeri de yumrukladı. Kız meselesiydi. Benim arkadaşım benim hesabımdan o kişinin arkadaşına yazmış. Beni bu nedenle dövdüler" dedi.
"BU ÇOCUK İÇİN ARTIK BİR UMUDUM YOK"
Baba Bilal Şahin de, "Bu olay saat 11.30 gibi olmuş, hastaneye gitmesi 13.30'u buluyor ve bu onun için büyük bir kayıp. Aldığı darbelerden dolayı sol gözde görme kaybı var. Çocuklarımızı okula eğitim için emanet edemezsek nereye emanet edeceğiz. Biz çocuklarımızı okula eğitim için gönderiyoruz, darbedilsin, gözü başı yarılsın diye göndermiyoruz. Bu çocuk LGS Sınavı'na girecek. Başarması için bu durumda olmaması lazım. 8 yıldır onu okula yolluyorum. Şu an bir gözü uzağı göremiyor, yakını da bulanık görüyor. Nöbetçi öğretmen bu olaylar olurken neredeydi? Güzel hedefleri vardı, sağlıkçı olmak istiyordu. Bu çocuk için artık bir umudum yok" diye konuştu.
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