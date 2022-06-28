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Emine Erdoğan'dan Cüneyt Arkın için taziye mesajı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.06.2022
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Emine Erdoğan’dan Cüneyt Arkın için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, hayatını kaybeden Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın için taziye mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Hayat verdiği unutulmaz Yeşilçam karakterleriyle yaşamaya devam edecek. Sanat camiasının başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

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