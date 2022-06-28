15 Temmuz şehidinin son sözleri yürekleri yaktı!
15 Temmuz’da şehit olan polis memuru Fırat Bulut’un son sözleri ortaya çıktı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı önündeki çatışmada darbecilere direnen ve 281 mermi sıkan Fırat Bulut ardından şehit olmuştu. Şehidin babası Şinasi Bulut, oğlu ile yaptığı son konuşmayı şöyle anlattı: "Vatan elden gidiyor, bir Fırat gitmiş çok mu?"
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı önündeki çatışmada darbecilere direndi, 281 mermi sıktı ve ardından şehit oldu.
Polis memuru 30 yaşındaki Fırat Bulut, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı önündeki çatışmada darbecilere direndi, 281 mermi sıktı ve ardından şehit oldu.
SABAH'a Konuşan Şehit Fırat Bulut'un babası Şinasi Bulut, "Oğlum şehit olmadan önce 'Baba vatanı olmayanın namusu olmaz. Vatan elden gidiyor, bir Fırat gitmiş çok mu?' dedi. Bu vatan öyle kolay kazanılmadı. Darbe girişimi yine olsa yine çıkarız" ifadelerini kullandı.
Oğlunun 15 Temmuz darbe girişimi gecesi görevde olduğunu söyleyen baba Bulut, "Oğlum şehadet şerbetini yudumladığında 30 yaşından yeni gün almıştı. Darbe girişim gecesi görevdeydi. Gece saat:23.00 sularına kadar irtibattaydık. En son konuştuğumuzda, 'Oğlum dikkat et' dedim. Oğlum da bana, 'Baba vatanı olmayanın namusu olmaz. Vatan elden gidiyor, bir Fırat gitmiş çok mu?' dedi.
Bu görüşmeden sonra daha irtibat kuramadım. Sabah saat: 06.00 gibi şehadet haberini aldım. Oğlum normalde Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü'nü kazanmıştı, kaydını yaptırdığımız halde gitmedi. Yedekten polisliği kazanmıştı. Annesine, 'Belki ben de şehit olurum diye polisliği seçtim' demiş. Şehadetinden bir gün önce amcasının oğluna, 'Ben şehit olacağım. Siz kendiniz düşünün' demiş" ifadelerini kullandı.
HER GÜN AYNI ACIYIZ YAŞIYORUZ
Oğlunun Genelkurmay Başkanlığı önünde şehadete yürüdüğünü belirten Bulut, "Oğlum şehit olduğunda 6 yaşında bir kızı vardı. Biz ailecek her gün o geceyi yaşıyoruz. Can bedenden çıkmadıkça da unutmayız, unutamayız. Bu vatan öyle kolay kazanılmadı.
Çanakkale'de ortaokul talebelerini şehit verdik. Fırat, ailesine çok düşkündü. 'Haksızlık karşısında mücadele etmemiz lazım' derdi. Bizim o acıyı unutmamız mümkün değil. Biz aynı şey olsa yine çıkarız. Kimse aklına farklı şeyler getirmesin. Suriye'yi, Libya'yı görüyoruz. Bizim için vatan her şeyden önemli. Allah, devletimize milletimize zeval vermesin" şeklinde konuştu.
HAİNLERE TAM 281 KURŞUN SIKTI
30 yaşındaki Fırat Bulut, evli bir çocuk babasıydı. Ankara'da polis memuru olarak görev yapmaktaydı. 15 Temmuz gecesi darbeci hainlere karşı göğüs göğüse çarpıştı. Hainlere tam 281 kurşun sıktı.
Polis memuru Fırat Bulut, darbecilerin ele geçirdiği zırhlı personel taşıma aracında gelen kurşunla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ama gece saat 02.00 sıralarında çok sevdiği üniformasıyla şehadet şerbetini içti.
Erzurumlu polis memuru Fırat Bulut, kızı Büşra, babası Şinasi, annesi Rahime ve eşi Gamze'nin şahitliğinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Karşıyaka Mezarlığı Polis Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS sonuçları için MEB'den müjdeli açıklama: 2022 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri ne zaman?
- KPSS ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman? KPSS geç başvuruları bitti mi, ne zaman sona eriyor?
- LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? LGS sınav sonuç sorgulama ekranı...
- NATO görüşmesi ne zaman, ayın kaçında? NATO görüşmesi hangi tarihte, nerede yapılacak?
- Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ayın kaçında toplanacak? Açıklama geldi...
- Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 27 Haziran bu akşam Survivor'da adaya kim veda etti? Acun Ilıcalı elenen isimi duyurdu...
- KYK yurtları ne zaman, hangi tarihte ücretsiz olacak? KYK yurtları hangi illerde bedava olacak?
- Asgari ücret zammı için müjde! "Önümüzdeki hafta belli olacak!" Asgari ücrete ara zam olacak mı? İşte öne çıkan formül...
- Başkan Erdoğan'dan asgari ücret müjdesi! Açıklama için tarih verdi! Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
- Adana'da petrol mü bulundu, ne kadar? Adana'da bulunan petrolün kalitesi ne?
- KYK bursu bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz KYK burs ve kredi erken ödenecek mi, ne zaman yatacak?
- Emekliye taban aylık 4.253 TL! Temmuz zammında intibak teklifi! 4A,4B, 4C, SSK, Bağkur'luya 1.753 TL fark...