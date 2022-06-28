15 Temmuz şehidinin son sözleri yürekleri yaktı!

Bu görüşmeden sonra daha irtibat kuramadım. Sabah saat: 06.00 gibi şehadet haberini aldım. Oğlum normalde Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü'nü kazanmıştı, kaydını yaptırdığımız halde gitmedi. Yedekten polisliği kazanmıştı. Annesine, 'Belki ben de şehit olurum diye polisliği seçtim' demiş. Şehadetinden bir gün önce amcasının oğluna, 'Ben şehit olacağım. Siz kendiniz düşünün' demiş" ifadelerini kullandı.

HER GÜN AYNI ACIYIZ YAŞIYORUZ

Oğlunun Genelkurmay Başkanlığı önünde şehadete yürüdüğünü belirten Bulut, "Oğlum şehit olduğunda 6 yaşında bir kızı vardı. Biz ailecek her gün o geceyi yaşıyoruz. Can bedenden çıkmadıkça da unutmayız, unutamayız. Bu vatan öyle kolay kazanılmadı.

Çanakkale'de ortaokul talebelerini şehit verdik. Fırat, ailesine çok düşkündü. 'Haksızlık karşısında mücadele etmemiz lazım' derdi. Bizim o acıyı unutmamız mümkün değil. Biz aynı şey olsa yine çıkarız. Kimse aklına farklı şeyler getirmesin. Suriye'yi, Libya'yı görüyoruz. Bizim için vatan her şeyden önemli. Allah, devletimize milletimize zeval vermesin" şeklinde konuştu.

HAİNLERE TAM 281 KURŞUN SIKTI

30 yaşındaki Fırat Bulut, evli bir çocuk babasıydı. Ankara'da polis memuru olarak görev yapmaktaydı. 15 Temmuz gecesi darbeci hainlere karşı göğüs göğüse çarpıştı. Hainlere tam 281 kurşun sıktı.

Polis memuru Fırat Bulut, darbecilerin ele geçirdiği zırhlı personel taşıma aracında gelen kurşunla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ama gece saat 02.00 sıralarında çok sevdiği üniformasıyla şehadet şerbetini içti.



Erzurumlu polis memuru Fırat Bulut, kızı Büşra, babası Şinasi, annesi Rahime ve eşi Gamze'nin şahitliğinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Karşıyaka Mezarlığı Polis Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.