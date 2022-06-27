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Tarsus'ta ‘yan bakma’ kavgasında 2 kişi öldü! 2 tutuklama

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.06.2022 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022
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Tarsus’ta ‘yan bakma’ kavgasında 2 kişi öldü! 2 tutuklama

Mersin'in Tarsus ilçesinde yan bakma meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden ikisi tutuklandı.

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