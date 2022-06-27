Tarsus’ta ‘yan bakma’ kavgasında 2 kişi öldü! 2 tutuklama

İddiaya göre, Mersin'in Tarsus ilçesi Yeşil Mahallesi'nde 22 yaşındaki Ender Yıldırım ile 23 yaşındaki Bünyamin Davarcı daha önce aralarında husumet olan A.S, E.D, E.D, E.D, A.C.Y. 'yan bakma' meselesi sebebiyle tartıştı. Mahallelinin araya girmesiyle ayrılan taraflar, ilerleyen saatlerde aynı yerde yeniden karşılaştı. SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ Burada çıkan kavgada Ender Yıldırım ve Bünyamin Davarcı, silahla vurularak yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadı. Polis ekipleri, olayla ilgili A.T, E.D, E.D, E.D. ve A.C.Y'yi gözaltına aldı. 2 KİŞİ TUTUKLANDI Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden üçü savcılıkça serbest bırakıldı, E.D. (17) ile A.T. (22) tutuklandı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN