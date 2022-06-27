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Esenyurt’ta yolcu taksiciye "sür lan" deyince tansiyon yükseldi! O anlar kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.06.2022 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022
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Esenyurt’ta yolcu taksiciye sür lan deyince tansiyon yükseldi! O anlar kamerada

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde iddiaya göre, para ödemeyeceğini dile getiren alkollü yolcu, taksiciye "Sür lan" deyince tansiyon yükseldi. İkili bir müddet araç içerisinde tartışırken, olay kısa süre içerisinde sopalı kavgaya dönüştü. Gerginlik anları etraftaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçen akşam sularında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana geldi.

"SÜR LAN" DEDİ VE…

İddialara göre taksiye binen ve para ödemeyeceğini söyleyen alkollü bir yolcu, taksiciyle "sür lan" deyince tartışma çıktı.

Bir süre araç içinde bağıran yolcu ve taksicinin tartışması aracın dışında da devam etti.

Sopa ile taksiden inen şoför, yolcuya saldırmak isterken, ikili arasında kavga çıktı.

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavga son bulurken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Taksici ve yolcunun kavgasında sopalar konuştu TAKSİCİ VE YOLCUNUN KAVGASINDA SOPALAR KONUŞTU

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