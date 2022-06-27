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Bingöl’de yol üzerinde yılanların dansı kamerada🐍

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.06.2022 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022
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Bingöl’de yol üzerinde yılanların dansı kamerada🐍

Bingöl’de merkeze bağlı bir köyde yol üzerinde 2 yılanın dansı, etraftaki vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. Yılanlar bir müddet sonra otların arasına girerek ortadan kayboldu.

Bingöl merkeze bağlı Güveçli köyüne giden vatandaşlar, yol üzerinde 2 yılanı gördü.

Yılanların birbirine sarılı bir halde dans ettiğini görenler, o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.

Yılanlar, belirli bir süre otlarında arasına giderek gözden kayboldu.

Yılanların dansı kamerada YILANLARIN DANSI KAMERADA
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