Bingöl’de yol üzerinde yılanların dansı kamerada🐍
YAŞAM İHA
Bingöl’de merkeze bağlı bir köyde yol üzerinde 2 yılanın dansı, etraftaki vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. Yılanlar bir müddet sonra otların arasına girerek ortadan kayboldu.
Bingöl merkeze bağlı Güveçli köyüne giden vatandaşlar, yol üzerinde 2 yılanı gördü.
Yılanların birbirine sarılı bir halde dans ettiğini görenler, o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.
Yılanlar, belirli bir süre otlarında arasına giderek gözden kayboldu.
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