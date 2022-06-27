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Kırıkkale’de düğünde silahlı kavga!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.06.2022
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Kırıkkale’de düğünde silahlı kavga!

Son dakika haberine göre Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde düğünde çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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