Bursa’da feci kaza! Alkollü sürücü nine ile torununa çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
YAŞAM İHA
Bursa'da alkollü bir sürücünün kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen nine ile torununa çarptı. Feci kazada nine hayatını kaybederken torunu ise ağır yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri otomobil sürücüsü Burak U.'ya yaptığı alkol testinde 0.86 promil alkollü olduğunu tespit etti. Sürücü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'da meydana gelen kaza, 15:40 sularında Mudanya ilçesi Bursa Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Burak U. idaresindeki 16 ANV 418 plakalı otomobil, yolun karşına geçmek isteyen 56 yaşındaki nine Fikriye Yeğit ve 6 yaşındaki torunu Zeynep Mira G.'ye çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle nine ve torun savrularak ağır yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri nine Fikriye Yeğit'e yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirlerken torun Zeynep Mira G. ise ağır yaralı olarak Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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