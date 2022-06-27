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İzmir Buca'da korkutan orman yangını kontrol altında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.06.2022
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İzmir Buca’da korkutan orman yangını kontrol altında

İzmir'in Buca ilçesinde, makilikte çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü. Yaklaşık 3 dönüm alanın zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

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