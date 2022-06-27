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20 dakikada beyaza büründü! Kars'ta dolu yağışı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.06.2022
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20 dakikada beyaza büründü! Kars’ta dolu yağışı

Kars'ın Sarıkamış ilçesi, etkili dolu sebebiyle beyaz örtüyle kaplandı. Dolu nedeniyle bazı yerlerde rögarlar tıkandı, yollarda su birikintileri oluştu.

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