Yolcu taksiciye “sür lan” deyince sopalar konuştu

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde iddiaya göre, para ödemeyeceğini dile getiren alkollü yolcu, taksiciye "Sür lan" deyince tansiyon yükseldi. İkili bir müddet araç içerisinde tartışırken, olay kısa süre içerisinde sopalı kavgaya dönüştü. Gerginlik anları etraftaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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