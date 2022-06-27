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Yolcu taksiciye “sür lan” deyince sopalar konuştu

İHA
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Giriş: 27.06.2022 09:55
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde iddiaya göre, para ödemeyeceğini dile getiren alkollü yolcu, taksiciye "Sür lan" deyince tansiyon yükseldi. İkili bir müddet araç içerisinde tartışırken, olay kısa süre içerisinde sopalı kavgaya dönüştü. Gerginlik anları etraftaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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