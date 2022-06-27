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17 yaşındaki Ayşe burun kanaması şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı! Tek isteği var: Geceleri rahat uyumak istiyorum

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.06.2022 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022
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17 yaşındaki Ayşe burun kanaması şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı! Tek isteği var: Geceleri rahat uyumak istiyorum

Elazığ'da ailesi ile birlikte yaşayan 17 yaşındaki Ayşe Tuncel dünyada eşine ender rastlanan bir hastalığa yakalandı. 3 sene önce burun kanaması şikayeti ile hastaneye giden genç kıza immünglobülin G4 (IgG4) hastalığı teşhisi konuldu. Türkiye'de ikinci, dünyada da 13'üncü vaka olarak kaydedilen Ayşe Tuncel, iyileşebilmek için yardım bekliyor. Talihsiz Ayşe "Ben artık geceleri rahat uyumak istiyorum. Uykuda nefesim kesilerek uyanıyorum" ifadeleriyle başından geçenleri dile getirdi.

Ayşe Tuncel, daha 14 yaşındayken burun kanaması rahatsızlığıyla hastaneye gitti. Tuncel'in ilk muayenesinde, burnunda toplu iğne ucu kadar bir delik olduğu belirlendi. Ayşe'nin bu süre zarfında burnundaki delik 4.5 santimetre büyüklüğüne ulaştı.

TÜRKİYE'DEKİ 2'İNCİ VAKA

Elazığ ve Ankara'da yapılan detaylı tetkikler sonucunda genç kıza IgG4 teşhisi konuldu. Genç kız bu hastalıkta Türkiye'de 2'inci, dünyada 13'üncü vaka olarak kayıtlara geçerken, Türkiye'deki ilk vakanın hayatını kaybettiği öğrenildi.

"NEFESİM KESİLEREK UYANIYORUM"

İlk ameliyatını hayırseverlerin desteğiyle olan Tuncel'in sağlığına kavuşabilmesi için ikinci bir ameliyat olması gerekiyor. 3 yıldır gözüne rahat uyku girmediğini anlatan Ayşe Tuncel, "Ben artık geceleri rahat uyumak istiyorum. Uykuda nefesim kesilerek uyanıyorum" dedi.

"DELİK GİTGİDE BÜYÜMEYE BAŞLADI"

Yaşadığı zorlu süreci anlatan genç kız, "3 yıl önce doktora burun kanaması sorunu nedeniyle gittik. Burnumda delik olduğunu söylediler ve ardından burnumdaki delik gitgide büyümeye başladı. Birinci ameliyatımı oldum, yüzde 50 oranla tutmadı. İkinci bir ameliyat olmak zorundayım. Ben artık geceleri rahat uyumak istiyorum. Uykuda nefesim kesilerek uyanıyorum. Biranda nefesim kesiliyor, uykudan ağzım dilim kuruyarak uyanıyorum. Bu yüzden de ameliyatımı olup kurtulmak istiyorum" diye konuştu.

"KIZIMLA BİRLİKTE MÜCADELE VEREN ARKADAŞ RAHMETLİ OLDU"

Kızının ikinci bir ameliyat olması gerektiğini aktaran baba Seyfettin Tuncel, "Bundan 3 yıl önce Ayşe'nin burun kanaması nedeniyle doktora gittik. Hastanede burnunda toplu iğne ucu kadar bir delik olduğunu söylediler. Bu delik 3 sene zarfında büyüyerek 4.5 santimetreye kadar geldi. Biz üç yıldır Elazığ, Malatya, Diyarbakır ve Ankara'da tedavi gördük. En son İstanbul'dan duyarlı bir iş insanı Ayşe'nin ameliyat masraflarını karşıladı ve birinci ameliyatını oldu. Şimdi Ayşe'nin ikinci ameliyatını olması lazım. Şu an Ayşe'nin hastalığı dünyada 13 kişide, Türkiye'de 2 kişide bulunan bir hastalık. Kızımın ameliyatını olmazsa aynı zamanda burnundaki ülser iç organlarına atabilir. Bu da akciğer ve karaciğer kanserine kadar gidebilir. Ben de bu yüzden biran önce kızımın sağlığına kavuşmasını istiyorum. Kızımla birlikte mücadele veren arkadaş rahmetli oldu. Kızımın tedavisi ise sürüyor" şeklinde konuştu.

Burun kanamasıyla gitti, dünyada 13’üncü vaka BURUN KANAMASIYLA GİTTİ, DÜNYADA 13'ÜNCÜ VAKA

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