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Osmanlı’da mezuniyet belgeleri nelerdi?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.06.2022 Güncelleme Tarihi: 26.06.2022
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Osmanlı’da mezuniyet belgeleri nelerdi?

Koleksiyoner-yazar Enver Beşinci 'Osmanlıdan Günümüze İcazetten Diplomaya' isimli çalışmasıyla, Osmanlı'nın mezuniyet belgelerine ışık tutuyor. Beşinci, icazetname geleneğinin çok köklü bir gelenek olduğunu ve Hz. Peygambere kadar uzanan ilim geleneğinin bir parçası olduğunu belirtti.

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