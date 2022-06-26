İstanbul’da dehşete düşüren olay! Taksim Meydanı’nda tekmeler yumruklar havada uçuştu
İstanbul’da iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra caddeden meydana kadar uzayan kavgada tekmeler, yumruklar ve dubalar havada uçuştu. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul Beyoğlu Taksim Meydanı'nda kadınlı erkekli iki grup arasında çıkan kavgada tekme, yumruk ve dubalar kullanıldı. Kavga anları kameraya yansıdı.
Taksim İstiklal Caddesi'nde saat 07:00 sularında iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Caddeden meydana kadar gelen grup tekme yumruk ve dubalarla birbirlerine saldırdı.
Esnaf Veysi Maskan "İstiklal Caddesi'nden meydana kadar kavga ederek geldiler. Yabancı uyruklulardı, kadınlar da kavgaya karıştı. Hepsi birbirine girdi" dedi.
Çevredekiler kavgayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Görüntülerde, kavgaya karışanlardan yere düşen bir kişiyi karşı gruptakilerin tekmelemeye başladığı anlar yer alıyor.
Yerden kalkan kişi eline geçirdiği sırt çantası ile kendini korumaya çalıştı. Gruptaki kadın eline geçirdiği duba ile karşı gruptakine saldırdı.
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