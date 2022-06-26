Hatay’da akılalmaz dolandırıcılık! Şiddet gördüğünü söyleyen kadın inandı 177 bin lirasından oldu
Hatay’da bir kişi internette tanıştığı kadına tam 177 bin lira kaptırdı. Şiddet gördüğünü ve Türkiye’ye gelmek istediğini söyleyen kadına yardım etmek için arabasını satıp üstüne de borç alan İmat Mollaahmet, “Teyzesi tarafından işkence gördüğünü söyledi. Yüzü, gözü morarmış şekilde video attı, yemin etti, ben de inandım. Arabamı sattım, borç aldım, tüm paramı verdim. Parası olduğuna dair video da attı. Benim niyetim kadına yardım etmekti.” dedi.
Hatay'da kepçe operatörü 37 yaşındaki İmat Mollaahmet, internette tanıştığı, makyajla yüzüne şiddet izleri yapıp kendisinden yardım isteyen bir kadın tarafından 177 bin TL dolandırıldığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Kentteki bir maden işletmesinde kepçe operatörlüğü yapan İmat Mollaahmet, 15 gün önce internette adının "Aslı Zekeriya" olduğunu söyleyen kadın ile tanıştı. Kadın, İmat Mollaahmet'e Türkiye'ye gelmek istediğini ve kendisine yardım etmesini istedi. Makyajla yüzüne şiddet izleri yapan kadın, anne ve babasını kaybettiğini Almanya'da teyzesi ile beraber yaşadığını ve şiddet gördüğünü söyledi.
PARAYI YATIRDI, İLETİŞİM KESİLDİ
250 bin Euro parasının olduğunu ve gelmeden önce bunu Türkiye'ye aktarmak istediğini iddia eden kadın, paraların olduğu bir video göstererek İmat Mollaahmet'ten hesap numarası istedi. 3 gün sonra Mollaahmet'i bankadan aradığını söyleyen bir kişi, paranın hesaba yattığını fakat vergilerden doğan bir bloke olduğunu ve bunun için bir kısım para ödemesi gerektiğini bildirdi. Mollaahmet de bankadan aradığını söyleyen kişinin verdiği hesaba parçalar halinde toplam 177 bin TL para yatırdı. Parayı yatırdıktan sonra kadınla iletişiminin kesilmesi üzerine dolandırıldığını anlayan Mollaahmet, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.
"ARABAMI SATTIM, BORÇ ALDIM"
Kadın ve kendini arayan kişiye ulaşamadığını belirten Mollaahmet, "Teyzesi tarafından işkence gördüğünü söyledi. Yüzü, gözü morarmış şekilde video attı, yemin etti, ben de inandım. Arabamı sattım, borç aldım, tüm paramı verdim. Parası olduğuna dair video da attı. Benim niyetim kadına yardım etmekti, Türkiye'ye gelince parasını veririm düşüncesindeydim. Dolandırıldığımı anladım ve avukat aracılığıyla şikayetçi oldum. Hep birilerinin dolandırıldığını duyardım, ben normalde engellerdim ama bir kez düştük işte, hata ettik. Çocuklarımın rızkını bile ona verdim" dedi.
"UZMANLARA DANIŞMALI"
Mollaahmet'in avukatı İlhan Karaköse ise yaptıkları araştırmalar sonucunda müvekkilinin farklı bir dolandırıcılık olayına maruz kaldığını ve duygularının istismar edildiğini söyledi. Karaköse, vatandaşların bu ve buna benzer olaylar karşısında dikkatli olmalarını, uzman kişilere danışarak işlem yapmaları gerektiğini söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? 2022 AÖL sınavları online mı, nasıl uygulanacak?
- LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? LGS 2022 sınav sonuçları ayın kaçında açıklanacak?
- Survivor 2022 finali ne zaman, Haziran ayında mı? Survivor 2022 şampiyonu ne kadar ödül alacak, kazanacak?
- 2014'te İngiltere'de yapılan bir araştırmada, arkadaşlarını dikkati dağılmadan 15 dakika dinleyebilen erkeklerin, eşleriyle kaç dakika konuştuktan sonra onları dinlemeyi bıraktığı görülmüştür?
- Engelli Temmuz maaşları bayramdan önce yatar mı 2022? Engelli maaşı Temmuz zammı 2022 son dakika açıklandı mı?
- Malı güzel olan kimse için müşteri kaygısı olmayacağını anlatan atasözüne göre "Pekmez gibi malın olsun" dedikten sonra sineğin nereden geldiği söylenir?
- Kırım Savaşı sırasında İstanbul'daki çalışmalarıyla bilinen ve modern hemşireliğin kurucusu kabul edilen Florence Nightingale'in İngilizcedeki anlamı nedir?
- Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 25 Haziran Survivor 3. dokunulmazlık adayı kim, hangi yarışmacı oldu? SMS sıralaması...
- Asgari ücret için yeni hesaplama! 6 aylık enflasyon ile 5.986 TL olabilir! Asgari ücrete ara zam olacak mı? Net-Brüt %40 üstü...
- Guinnes Dünya Rekorlarına göre 251 cm boyundaki "Yaşayan En Uzun Erken" ve "Yaşayan En Uzun Kadın" sırasıyla hangi ülkede vatandaşlarıdır?
- Altın neden düşüyor? 24 Haziran Canlı ALTIN kaç lira oldu? Gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik son dakika neden düştü?
- Dolar neden düşüyor? 24 Haziran Canlı dolar takip dolar/TL kaç lira oldu? Dolar ve EURO son dakika neden düştü?