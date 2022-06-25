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İstanbul Valiliği Pazar günü kapalı olacak yolları açıkladı! Bu yollar geçici süreyle kapalı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.06.2022
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İstanbul Valiliği Pazar günü kapalı olacak yolları açıkladı! Bu yollar geçici süreyle kapalı

İstanbul'da yaşayan vatandaşlara Valilik 26 Haziran Pazar günü geçici süreyle kapanacak yolları duyurdu. Aktarılan bilgilerde kapanacaklar yollar ve alternatif güzergahlar sunuldu.

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