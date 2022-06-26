26 Haziran 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.06.2022
ABONE OL
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

İstanbul'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 66 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, 11 şüpheli yakalandı. Yakalanan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilenlere yönelik soruşturmaya devam ediliyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA