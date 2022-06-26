Şehit Mete Sertbaş kızının mezuniyet gururu!

"MEZUNİYETİMDE BABAMIN DA OLMASINI, GURURLANMASINI İSTERDİM"

Mezuniyetine Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek'in velisi olarak katıldığını ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Selin, "Babamın mezuniyetimde yanımda olmasını ve beni sahnede görüp gururlanmasını isterdim. O beni bir yerlerde görüyor biliyorum ama yine de üzülüyorum. Üniversite sınavına da girdim, iktisat okumak ve babam gibi devlet adamı olmak, onun yolundan ilerlemek istiyorum. Hem ona layık bir evlat olabilmek hem de devletimize milletimize faydalı olmak için uğraşıyorum" diye konuştu.