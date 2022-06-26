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Bartın sele teslim oldu! Sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 26.06.2022 Güncelleme Tarihi: 26.06.2022
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Bartın sele teslim oldu! Sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı

Bartın'da etkili olan sağanak sebebiyle bazı evleri su bastı, ulaşımda zor anlar yaşayan sürücüler kent merkezine ilerlemekte güçlük geçti. Dere yatağının taşması sonucu bölgede önlemleri artıran ekipler, risk taşıyan bazı evleri de boşalttı.

Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

Kentte 2 gündür devam eden ve etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Orduyeri Mahallesi'nde mahsur kalan araçlar, itfaiye ekiplerince halat yardımıyla çekilerek kurtarıldı.

Sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler, kent merkezindeki bazı yollarda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Belediye ve Karayolları ekipleri tarafından tıkanan mazgalların temizlenmesinin ardından biriken sular tahliye ediliyor.

Bartın-Karabük kara yolu Potbaşı ve Muratbey köyü mevkisinde de su birikintileri nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Trafik ekiplerinin önlem aldığı bölgede, bazı evlerin zemin ve giriş katlarını da su bastı.

Epçiler köyünde de dere yatağının taşması sonucu bölgede önlemleri artıran ekipler, risk taşıyan bazı evleri boşalttı.

Karaçay mevkisinde oluşan taşkın nedeniyle ulaşıma kapanan Bartın-Amasra kara yolu da ekiplerin çalışmaları sonucu trafiğe açıldı.

Belediye ve cami hoparlörleri ile polis ve jandarma ekiplerinin araçlarından yapılan anonslarda, vatandaşlar sel riskine karşı uyarılıyor.

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