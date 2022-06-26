Van’da yıldırım düştü 63 küçükbaş öldü!

Mahalle halkı, kendi imkanları ile Armutçu'yu ambulansın olduğu bölgeye getirdi. İlk müdahale sonrası Armutçu, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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