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Van'da yıldırım düştü 63 küçükbaş öldü!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.06.2022
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Van’da yıldırım düştü 63 küçükbaş öldü!

Van'ın Gürpınar ilçesinde, gök gürültülü sağanak sırasında bulundukları alana yıldırım düşmesi sonucu 63 küçükbaş öldü, çoban Sadık Armutçu yaralandı.

Erkaldı Mahallesi Sürdüz Dağı mevkisine dün akşam yıldırım düştü. Olayda bölgeye otlamaya götürülen küçükbaşlardan 63'ü öldü, çoban Sadık Armutçu da yaralandı.

Mahalle halkı, kendi imkanları ile Armutçu'yu ambulansın olduğu bölgeye getirdi. İlk müdahale sonrası Armutçu, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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