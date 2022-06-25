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Bingöl'de PKK'ya ağır darbe! Mehmetçik inlerine girdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.06.2022
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Bingöl’de PKK’ya ağır darbe! Mehmetçik inlerine girdi

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında, PKK terör örgütünün kullandığı tespit edilen 4 sığınak ve içindeki el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince imha edildi.

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