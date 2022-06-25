Otelci çift vahşetinde işte istenen ceza: Esra Yıldız ve Nuri Yıldız'ı canice katletmişlerdi
Son dakika haberi... İstanbul’un Avcılar ilçesinde otel işletmeciliğiyle uğraşan Esra ve Nuri Yıldız cinayetinde, Nuri Yıldız'ın yeğenleri olduğu gün yüzüne çıkan zanlılar 21 yaşındaki Aleyna, 36 yaşındaki Mühyettin ile 28 yaşındaki Ferhat Yıldız ile ilgili, 'Kasten adam öldürme' suçundan ikişer defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Soruşturmadaki ayrıntılar da dehşete düşürdü.
Son dakika haberi... Esenyurt TEM Otoyolu Haramidere bağlantı yolunda, 11 Ekim 2021'de bir aracın yandığı ihbarı yapıldı. Araç söndürüldükten sonra yapılan inceleme sonucunda, koltukta kan izleri belirlendi. Emniyet güçleri, aracın sahibi Nuri Yıldız'ın evine gittiğinde, 38 yaşındaki eşi Esra Yıldız'ın cesedini boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu.
BOĞAZINI KESEREK…
Nuri Yıldız ise 14 Ekim 2021 tarihinde, Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi, Gaziler Caddesi ile Vilda Sokak arasında bulunan boş bir arazide, kafasından tabancayla vurulmuş olarak bulundu.
Şüphelilerin Esra Yıldız'ı boğazını keserek evinde, Nuri Yıldız'ı da kaçırarak, Beylikdüzü'nde tabancayla öldürdüğü, otomobilini de ateşe verdikleri belirlendi.
İKİŞER DEFA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Soruşturma sırasında incelenen güvenlik kamera görüntülerinde Esra Yıldız'ın öldürüldüğü gece evine gelen koyu renk şapkalı ve maskeli iki erkeğe kapıyı açtığı, bu kişilerin 10 dakika sonra binadan çıktıkları tespit edildi.
Soruşturma dosyasında Nuri Yıldız'ın otomobili Bahçelievler, Köroğlu Sokak'ta görüntülenirken, aracın ön camının çatlak olduğu tespit edildi.
Nuri Yıldız'ın Beylikdüzü'nde cesedinin bulunduğu bölgede cinayette kullanılan 9 milimetre çapında tabanca da bulundu.
Polis, Bahçelievler ve Esenler'deki iki adreste öldürülen çiftin yakını 4'ü kadın 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı otelci çift cinayetiyle ilgili soruşturmayı tamamladı.
Nuri Yıldız'ın öz yeğenleri olan 3 sanık hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle dava açtı.
"ALLAH BİN DEFA BELALARINI VERSİN"
Kızının fotoğrafı ve elbisesini sahibi olduğu anaokulundaki odasına asan Esra Yıldız'ın annesi Yasemen Dalkılıç, "Onlar dışarıda nefes alırken, ben burada nefes alamıyorum. Ben burada resimleri, elbisesi ile oyalanıyorum. Yavrumu katleden insanların Allah bin defa belalarını versin, gün yüzü görmesinler. Onların aileleri benden beter acılar çeksin. Ben 9 aydır yaşamıyorum, bir enkazım." dedi.
"YAVRUMU GERİ GETİRSİNLER"
"Yavrumun katillerinin en ağır cezayı aldıkları anı görmek için yaşıyorum. Hayattaki her şeyi unuttuk. Ben her pazar gecesi kızımın öldürüldüğü, saat 03.00'te uyanıyorum. İlaçlarla ayakta durmaya çalışıyorum. Kamuoyuna, adaletimize yalvarıyorum. Sonuna kadar cezalarının verilmesini bekliyorum. Benim yavrumu geri getirsinler. Sonuna kadar davanın arkasındayım. Ceza almaları için elimden geleni yapacağım" dedi.
Avukat Eren Serdar DHA'ya yaptığı açıklamada, savcılığın hazırladığı iddianamenin Küçükekmece Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildiğini belirtti. Serdar, "Sanıklar, 'Kasten adam öldürmek' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'Mala zarar verme', 'Konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından yargılanacak. Dosyada deliller sabit" dedi.
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