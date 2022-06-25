Otelci çift vahşetinde işte istenen ceza: Esra Yıldız ve Nuri Yıldız’ı canice katletmişlerdi

"ALLAH BİN DEFA BELALARINI VERSİN"

Kızının fotoğrafı ve elbisesini sahibi olduğu anaokulundaki odasına asan Esra Yıldız'ın annesi Yasemen Dalkılıç, "Onlar dışarıda nefes alırken, ben burada nefes alamıyorum. Ben burada resimleri, elbisesi ile oyalanıyorum. Yavrumu katleden insanların Allah bin defa belalarını versin, gün yüzü görmesinler. Onların aileleri benden beter acılar çeksin. Ben 9 aydır yaşamıyorum, bir enkazım." dedi.