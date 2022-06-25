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Çanakkale’de küçük çocuğun iç ısıtan bayrak sevgisi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.06.2022 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022
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Çanakkale’de küçük çocuğun iç ısıtan bayrak sevgisi

Çanakkale’de küçük bir çocuğun yerde bulduğu Türk bayrağını alıp, sopaya taktıktan sonra dalgalandırması görenleri tebessüm ettirdi. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayıt altına alındı.

Çanakkale'de eski Kilitbahir Feribot İskelesi önünde geçtiğimiz gün iç ısıtan bir an yaşandı. Yerde Türk bayrağını gören 5 yaşlarında bir çocuk, bayrağı yerden alarak sopasına geçirmeye çalıştı.

Uzun uğraşlar sonucu bayrağını yerine takan çocuk, daha sonra bir sağa bir sola koşturarak dalgalanmasını izledi.

Bir vatandaş tarafından iç ısıtan o anlar da cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Bir süre kordon boyunda bayrakla dolaşan çocuk daha sonra gözden kayboldu.

Küçük çocuğun görüntülerinin ardından, "İnsan büyür beşikte! Mezarda yatmak için. Ve… Kahramanlar can verir! Yurdu yaşatmak için…" yorumları yapıldı.

Görenleri ağlatan ufaklık! GÖRENLERİ AĞLATAN UFAKLIK!

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