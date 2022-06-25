25 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 21 yaşındaki Batuhan’ın eski kız arkadaşının babasını öldürdüğü gün yüzüne çıktı

21 yaşındaki Batuhan’ın eski kız arkadaşının babasını öldürdüğü gün yüzüne çıktı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 25.06.2022 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022
ABONE OL
21 yaşındaki Batuhan’ın eski kız arkadaşının babasını öldürdüğü gün yüzüne çıktı

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde üç ay önce bıçaklanarak katledilen 21 yaşındaki Batuhan Kurt'un katili eski sevgilisinin babası olduğu belirlendi. Cinayetle alakalı baba ile eski kız arkadaşıyla beraber yedi şahıs gözaltına alındı. Zanlının cinayeti işlemeye gittiği anlar bindiği taksinin güvenlik kamerası tarafından, cinayet anı da bir başka güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlı baba Hasan G.  "Nitelikli tasarlayarak adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

Ümraniye'de 19 Mart 2022'de saat 07.00 sularında gerçekleşen olayda, Kapalıçarşı'da bir kuyumcuda işçi olarak çalışan Batuhan Kurt, sabah işe gitmek için evden çıktığında bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu pek çok yerinden yaralanan Batuhan Kurt, yakındaki bir markete giderek yardım istedi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri Batuhan Kurt'u çevredeki bir hastaneye kaldırdı. Kurt hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zanlının cinayeti işlemeye gittiği anlar bindiği taksinin güvenlik kamerası kaydedilirken, cinayet anı ise bir başka güvenlik kamerasına yansıdı.

2 ŞEHİRDE OPERASYON YAPILDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Batuhan Kurt'un bir süre önce ayrıldığı eski kız arkadaşı Esmanur G. ve ailesi ile husumetli olduğunu belirledi. Olayla ilgili güvenlik kameralarını da izleyen ekipler, cinayeti Batuhan Kurt'un eski kız arkadaşının babası Hasan G.'nin işlediğini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelileri yakalamak için operasyon yapıldı.

21 Haziran 2022 tarihinde Sultanbeyli, Sarıyer ve Ümraniye ve Sinop Türkeli ve Ayancık ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonda eski sevgili Esmanur G., baba Hasan G. ile akrabaları Serkan G., Erkan G., Müge G., Erdem E. ve Zuhal G. gözaltına alındı.

Şüphelileri sorguları Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden Serkan G., Müge G. ve Erdem E. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Polis soruşturması sonucu olayın faili Hasan G.'nin sabah saatlerinde bir taksiye binerek, Batuhan Kurt'un oturduğu evin olduğu bölgeye gittiğini belirlendi.

CİNAYET ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

O anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde sakin bir şekilde Batuhan Kurt'un karşısından yürüyen şüphelinin bir anda bıçağını çıkararak genci bıçakladığı ardından kaçtığı görüldü.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheli Hasan G. tutuklanırken, kızı Esmanur G., onun annesi Zuhal G. ve Erkan G. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA