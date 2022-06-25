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Boşandığı eşi ve arkadaşına sokak ortasında kurşuna dizdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.06.2022 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022
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Boşandığı eşi ve arkadaşına sokak ortasında kurşuna dizdi

Kayseri Melikgazi’de bir şahıs, ayrıldığı eşi ile arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizerek ağır yaraladı. Yaralıların sağlık durumunun kritik olduğu belirtilirken saldırgan eski koca gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde gerçekleşen olayda; ayrıldığı eşi C.Ü. ve arkadaşı E.S.'yi bir müddet izleyen C.Ö.; Ahmet Ayşe İnci Caddesi üzerinde yanında bulundurduğu tabancayla kurşun yağdırdı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıların ilk müdahalesini yaptı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Sırt ve bacaklarından ikişer kurşunla yaralanan C.Ü. ve E.S., ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, şüpheli C.Ö. ise olay yerinden kaçtı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin peşine düşen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de C.Ö.'yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Hastanede tedavi altına alınan C.Ü. ve E.S.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ayrıldığı eşi ve arkadaşına kurşun yağdırdı AYRILDIĞI EŞİ VE ARKADAŞINA KURŞUN YAĞDIRDI
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