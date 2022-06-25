Kod adı karne operasyonu! Mankene yavru aslan iş insanına kaplan yavrusu

Piyasa değerleri toplamda iki milyon 739 bin 375 lira olan hayvanlar Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Türkiye genelinde yapılmış olan en geniş kapsamlı "Hayvan Kaçakçılığı Operasyonu" olarak tarihe geçtiği vurgulanan operasyonda gözaltına alınan ve haklarında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle işlem yapılan 62 kişiden 51'i ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İstanbul'un Beykoz İlçesi'nde baskın düzenlenen yasa dışı Hayvanat Bahçesi'nde gözaltına alınan 11 şebeke üyesi ise yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.