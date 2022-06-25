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Kayseri'de işçi servisi devrildi: 9 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.06.2022
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Kayseri’de işçi servisi devrildi: 9 yaralı

Kayseriİ'nin Develi ilçesinde, işçilerin taşındığı servis minibüsünün şarampole devrildiği kazada, 9 kişi yaralandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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