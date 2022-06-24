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Kayseri’de mesire alanında korkunç görüntü! Ağaca asılı ceset bulundu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 24.06.2022
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Kayseri’de mesire alanında korkunç görüntü! Ağaca asılı ceset bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki mesire alanında 34 yaşındaki bir adamın ağaca asılı halde cesedi bulundu. Cansız beden otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken emniyet olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Beştepeler Mesire Alanı'nda yürüyüş yapan bir şahıs, ağaca asılı halde bir erkek cesedi gördü

EKİPKER SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

İntihar ettiği düşünülen E.B.'nin (34) cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağaca asılı ceset bulundu AĞACA ASILI CESET BULUNDU
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