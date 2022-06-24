Kayseri’de mesire alanında korkunç görüntü! Ağaca asılı ceset bulundu
YAŞAM İHA
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki mesire alanında 34 yaşındaki bir adamın ağaca asılı halde cesedi bulundu. Cansız beden otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken emniyet olaya ilişkin soruşturma başlattı.
EKİPKER SEVK EDİLDİ
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı.
İNTİHAR ŞÜPHESİ
İntihar ettiği düşünülen E.B.'nin (34) cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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