İstanbul’da kan donduran cinayetle ilgili gelişme! Mahir Sertçelik’in son sözü ortaya çıktı

ŞİŞLİ BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

Şişli Belediye Başkanlığından olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, 'Bugün mesai sonrası, Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli personellerimizden Mahir Sertçelik, aynı müdürlükte görevli olan akrabası Ersin Sertçelik'in silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiştir. Değerli çalışma arkadaşımız Mahir Sertçelik'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Zanlı Ersin Sertçelik, emniyet güçlerimize teslim olmuştur. Bundan sonraki adli sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna önemle duyururuz' denildi.

CİNAYETTEN ÖNCEKİ İFADESİ

Davanın dün yapılan ikinci duruşmasında, taraflar yeniden karşı karşıya gelirken güvenlik görevlilerinin olası bir kavgaya karşı önlem aldığı öğrenildi.

Tutanaklara yansıyan ifadeye göre duruşmada şikayetçi kayınpeder Mahir Sertçelik, imam nikahlı eşi Havva Kaya ile otururken sanık Ersin Sertçelik tarafından 9 Şubat'ta arandığını anlattı.

Hoparlör açık bir şekilde sanıkla konuştuğunu aktaran şikayetçi Sertçelik, şunları kaydetti:

"Ersin, daha önce kızımı tehdit etmesi nedeniyle hakkında yaptığım şikayetçi kastederek, 'Davanı çekeceksin, yoksa asarım, keserim, işe gidip geldiğin yolu biliyorum.' dedi. Sinirlenip küfür ettim. Telefon görüşmesi bitti. 10-15 dakika sonra kardeşi Gökhan ile birlikte evimin önüne geldi, polis çağırdım. 'Sen erkek misin? Dışarı çık, yatağın altına saklanıyorsun.' diye bağırdı. Polis geldi, birinin üzerinden bıçak çıktı. Şikayetçiyim."

Mahkeme, ifadelerin alınmasının ardından diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından sanık Ersin Sertçelik ile kayınpederi Mahir Sertçelik'in, güvenlik görevlileri eşliğinde ayrı ayrı adliyeden ayrıldığı öğrenildi.