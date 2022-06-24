15 Temmuz’un ilk şehidi Abdullah Tayyip

HASTANE MAHŞER YERİ GİBİYDİ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı ve Haydarpaşa Numune Hastanesi Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Osman Ekinci:

* 15 Temmuz gecesi darbeyi öğrenince ilk önce doktor eşimle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önüne gittik. 12 Eylül'ü, 28 Şubat'u yaşamış biri olarak bu hainlerin ilk önce devletimizin en üstü kadamesindeki Cumhurbaşkanımızı hedef seçeceğini düşündük. Burada kısa bir zamanda halk kalkan oluşturdu. Tankların köprüden buraya doğru geleceği söyleniyordu.

Biz de Acıbadem üzerinden köprüye doğru gittik. Köprüde gişelerin orada askeri ünifroma giymiş hainleri gördük. Herkes bağırıyor, tekbir sesleri yüseliyordu. Ama ben yinede onların ateş açacağını düşünmüyordum. Bir anda ateş açtılar. O sırada plastik mermidir diyordum. Ama bir baktım ki ortalık kan gölü. Yaralılar yerlerde.





*Ateş altında kaldım. Hastaneden göreve çağrılıyorduk. Hemen dradaki yaralıları minibüse toplayıp, hastaneye götürdük. Yaralılara 'ben doktorum. İyileşeceksiniz' diyordum. Benim sesimle güç topladılar. Hatta birinin kurşun omuriliğine saplanmıştı. Hastaneye varır varmaz, ameliyathaneleri hazırladık.

*15 Temmuz'da hastane tam bir mahşer yeri gibiydi. 36 yılllık hekimim böyle bir şey görmemiştim. O gece anestezi uzmanı olarak ameliyathanelerde görev yaptım.



*Aynı anda 14 masada ameliyat gerçekleştirdik. O gece 28 kişiyi ameliyat ettik. Ameliyat ettiğimiz bütün yaralılarımızı kurtardık. Hatta minibüste teselli ettiğim yaralının ameliyatına girdim. Kurşun şans eseri omuriliği sinirini teyit geçmişti.



*Biz tüm bunları alçak uçuş yapan jetler üzerimizden geçerken yaptık. Jetler ameliyathanede deprem etkisi yapıyordu. Serum şişeleri bu sarsıntılarda havada uçuşuyordu. Mesleğe yeni başlamış hekimler, hemşireler korkuyordu. Ama canları pahasına devam ettiler.

* Bu millet kendisine yönelik ihanete, tehditlere karşı tek yürek olma bilincinde. 15 Temmuz gecesi milletimle gurur duydum. Sağlıkçılarımızla gurur duydum. 6 yıl geçti üzerinden o geceyi kurtuluş ruhunu hiçbir zaman unutamam. Halkımızın tepkisi milli iradeye sahip çıkışı takdire şayan. Bu geceyi unutmamalıyız ve unutturmamalıyız.