TikTok için yapmadıkları kalmadı! Birbirlerini kurşun yağmuruna tuttular
YAŞAM İHA
Bursa İnegöl’de iki gencin silahla birbirlerine ateş ettikleri anları, bir başkası kayda alıp sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Emniyet o şahısları yakalamak için operasyon başlattı.
Olay gece sularında Bursa'nın İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.
Henüz adları tespit edilemeyen iki kişi, silahlarla birbirine ateş etti.
O ANLARI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTILAR
Bir başka şahıs ise o anları amatör kamera ile kayıt altına alarak sosyal medya hesabından paylaştı.
EMNİYET HAREKETE GETÇİ
Sosyal medyada Tiktok'ta paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattılar.
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