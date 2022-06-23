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TikTok için yapmadıkları kalmadı! Birbirlerini kurşun yağmuruna tuttular

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 23.06.2022 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022
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TikTok için yapmadıkları kalmadı! Birbirlerini kurşun yağmuruna tuttular

Bursa İnegöl’de iki gencin silahla birbirlerine ateş ettikleri anları, bir başkası kayda alıp sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Emniyet o şahısları yakalamak için operasyon başlattı.

Olay gece sularında Bursa'nın İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.

Henüz adları tespit edilemeyen iki kişi, silahlarla birbirine ateş etti.

O ANLARI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTILAR

Bir başka şahıs ise o anları amatör kamera ile kayıt altına alarak sosyal medya hesabından paylaştı.

EMNİYET HAREKETE GETÇİ

Sosyal medyada Tiktok'ta paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattılar.

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