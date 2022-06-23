Kütahya’da korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
YAŞAM İHA
Kütahya’da seyir halindeki bir araç alev aldı. Sürücü alevlerin yükselmesiyle kendisini son anda dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Sürücü ise alevlerin yükselmesi ile son anda kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Çevredeki sürücüler kendi imkanları ile yangına müdahale etmeye çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler içinde kalan araca müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
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