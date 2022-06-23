Kütahya’da korku dolu anlar!  Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Sürücü ise alevlerin yükselmesi ile son anda kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Çevredeki sürücüler kendi imkanları ile yangına müdahale etmeye çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler içinde kalan araca müdahale ederek kısa sürede söndürdü.