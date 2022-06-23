23 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İzmir’de denizde erkek cesedi bulundu

Son dakika: İzmir’de denizde erkek cesedi bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.06.2022
ABONE OL
Son dakika: İzmir’de denizde erkek cesedi bulundu

Son dakika haberine göre; İzmir’in Konak ilçesinde, denizde bir erkeğe ait ceset bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA