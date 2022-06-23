Dakikalarca dalgalarla boğuştu! Denizin ortasında yaşam savaşı
Bartın'da balık tutmak için çıktığı kayalıktan suya düşen ve dakikalarca denizin ortasında yaşam mücadelesi veren adamı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.
Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Gömü köyünde balık tutmak için deniz kıyısındaki kayalıklara çıkan 48 yaşındaki Engin Bilgin üstüne gelen dalgayla dengesini kaybedip denize düştü.
Kendi çabalarıyla karaya çıkamayan Bilgin bölgedeki diğer balık tutan vatandaşlara seslenerek yardım çağrısında bulundu.
Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı botlar yönlendirildi. Botların bölgeye yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar cep telefonlarının ışıklarıyla ekipleri denizin içinde hayatta kalma mücadelesi veren Bilgin'in bulunduğu bölgeye yönlendirdiler.
Yarım saatten fazla bir süre dalgaların arasında hayatta kalma mücadelesi veren Bilgin, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bota alınmasının ardından Amasra Limanına getirildi. Limanda hazır bekleyen 112 ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bilgin daha sonra Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bilgin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı.
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