Dakikalarca dalgalarla boğuştu! Denizin ortasında yaşam savaşı

Yarım saatten fazla bir süre dalgaların arasında hayatta kalma mücadelesi veren Bilgin, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bota alınmasının ardından Amasra Limanına getirildi. Limanda hazır bekleyen 112 ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bilgin daha sonra Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

