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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den öğretmenler hakkında önemli açıklama

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.06.2022 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den öğretmenler hakkında önemli açıklama

Sosyal Bilimler Liseleri yöneticileri ile bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Son 20 yıl, eğitimde erişim sorununun çözüldüğü bir dönemdir. Eğitimde kitleselleşme ve evrenselleşme döneminin yaşandığı dönem son 20 yıldır. 2021 yılında öğretmenlerin eğitimiyle ilgili 8.9 milyonluk bütçe kullanırken bu sene ayırmış olduğumuz bütçe 292 milyon. Kullanın, yeter ki isteyin” dedi.

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