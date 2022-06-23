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İstanbul’da telefon hırsızı kamerada! Hırsızın 35 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 23.06.2022 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022
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İstanbul’da telefon hırsızı kamerada! Hırsızın 35 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

İstanbul Şişli’de kadının arkasından sinsice yanaşan hırsız, çantadaki cep telefonunu çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği tespit edilen G.Ö'yü Şişli’de gözaltına aldı. 35 suç kaydı olduğu öğrenilen G.Ö işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine götürüldü.

İstanbul Şişli Halaskargazi Caddesi'nde 5 Haziran'da caddede yürüyen P.B'nin arkasından yanaşan hırsız, el çabukluğu ile çantadaki cep telefonunu çalarak kaçtı.

Telefonunun çalındığını fark eden kadın, polise giderek şikayetçi oldu. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği tespit edilen G.Ö'yü Şişli'de gözaltına aldı.

35 suç kaydı olduğu öğrenilen G.Ö işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Telefonun çalınma anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yolda yürüyen kadının arkasından gelen kişi, çantadaki cep telefonunu alarak uzaklaşıyor.

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