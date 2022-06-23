İstanbul’da dehşete düşüren görüntüler! Genç kız adeta terör estirdi
İstanbul’da genç bir kız ortalığı birbirine kattı. Önce esnafa saldırdı ardından araçların üstüne çıktı. Yetmedi karakolu birbirine kattı. Karakolda ve sürücülere zor anlar yaşatan genç kızın yaptıkları güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
İstanbul Sultanbeyli'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç kız, girdiği 3 iş yerinde esnafa saldırarak ortalığı birbirine kattı. Genç kız ardından seyir halindeki bir aracın üstüne çıkıp bir süre dans etti. İhbar üzerine karakola götürülen genç kız, karakolda da ortalığı birbirine kattı. Genç kızın karakolda ve trafikteki o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay geçen pazar günü Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 26 yaşındaki M.Ç., girdiği 3 iş yerinde esnafa saldırarak ortalığı birbirine kattı. Ardından esnaf tarafından dışarı çıkarılan genç kız, seyir halindeki aracın üstüne binip sürücülere zor anlar yaşattı. Genç kız, çıktığı aracın üstünde sürücüye aracı sürmesi için "Sür, sür" diyerek seyir halinde olan aracın üstünde de bir süre dans etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler M.Ç.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Genç kız, gözaltına alındığı karakolda da etrafa saldırarak ortalığı birbirine kattı.
"ESNAF ARKADAŞLARLA BURADA RAHAT BİR ŞEKİLDE HUZURLU OLMAK İSTİYORUZ"
Olaya şahitlik eden esnaflardan Ramazan Albayrak, "Olay pazar günü oldu. 26 yaşında bir genç kız, yaklaşık 1 aydır burada, daha önce yoktu. Tahminimce şu arka taraflarda kalıyor. Gece evde kalmıyor. Dükkanımız burada gece 02.00'ye kadar açığız. Genç kız özellikle geceleri çıkıyordu ama bu sefer gündüz çıktı. Bayağı bir taşkınlık çıkardı. İlk baş yandaki kafelerden başladı sonra buraya gelip içeride müşteriler varken çay bardaklarını kırıp bir anda gitti. Ondan sonra bizim yandaki berber arkadaşımızın camını tekmelemeye başladı. Ardından millet başına toplanırken kız yine çıldırdı. Yoldan geçen arabaların üstüne çıkıp camlarına vurmaları ve aracın üzerine çıkıp taşkınlık yapmaya başladı. Biz de polise haber verdik. Polis geldi, götürdü. Tekrar dışarı çıkmış. Dün akşam buradaydı, her gün burada. Bir önlem alınamadı. Büyük ihtimal yasaklı madde kullanıyor. Yetkililerden böyle insanların tedavi görmesini istiyoruz. Bu tür insanların harcanmamasını istiyoruz. Devlet tarafından güvence altına bir bakımevine yerleştirilmesi lazım. Bir önlem alınmasını istiyoruz. Esnaf arkadaşlarla burada rahat bir şekilde huzurlu olmak istiyoruz" dedi.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERADA
Genç kızın karakolda ve sürücülere kabusu yaşattığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde genç kızın yoldan geçen araçların üstüne çıkıp sürücülere zor anlar yaşattığı ihbar üzerine alındığı karakolda da sandalye ve canları tekmeleyerek ortalığı birbirine kattığı görülüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Memur maaşı enflasyon farkı ne oldu? 2022 Temmuz zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak maaşını öğren
- meb.gov.tr: LGS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? LGS lise sınav sonuçları ne zaman belli olacak? MEB takvimi...
- Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur 2022 emekli bayram ikramiyesi ödme takvimi açıklandı mı?
- ALES/2 başvuru tarihi ne zaman? 2022 2. ALES sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
- DGS sınav yerleri bu hafta açıklanır mı? 2022 DGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Gözler ÖSYM'de
- Akaryakıt fiyatları güncel liste: 23 Haziran benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar? Yarın zam, indirim var mı?
- Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Haziran ayı Merkez Bankası politika faizi yüzde kaç? SON DAKİKA HABERLER
- Mahmut Ustaosmanoğlu neden öldü? İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir, kaç yaşındaydı?
- Marmaris'te orman yangını | Baş döndüren hava trafiği! Büyük seferberlik
- Memur enflasyon farkı ne kadar? 2022 Temmuz zammı memur maaşı ne kadar? Mesleklere göre tek tek hesaplandı
- Sayılı günler kaldı: SSK, Bağ-Kur, 4C'li emekli maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?
- KYK bayramdan önce yatacak mı? 2022 Haziran ayı KYK burs ve kredi ne zaman ödenecek? Son gelişmeler...