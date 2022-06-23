İstanbul’da dehşete düşüren görüntüler! Genç kız adeta terör estirdi

"ESNAF ARKADAŞLARLA BURADA RAHAT BİR ŞEKİLDE HUZURLU OLMAK İSTİYORUZ"

Olaya şahitlik eden esnaflardan Ramazan Albayrak, "Olay pazar günü oldu. 26 yaşında bir genç kız, yaklaşık 1 aydır burada, daha önce yoktu. Tahminimce şu arka taraflarda kalıyor. Gece evde kalmıyor. Dükkanımız burada gece 02.00'ye kadar açığız. Genç kız özellikle geceleri çıkıyordu ama bu sefer gündüz çıktı. Bayağı bir taşkınlık çıkardı. İlk baş yandaki kafelerden başladı sonra buraya gelip içeride müşteriler varken çay bardaklarını kırıp bir anda gitti. Ondan sonra bizim yandaki berber arkadaşımızın camını tekmelemeye başladı. Ardından millet başına toplanırken kız yine çıldırdı. Yoldan geçen arabaların üstüne çıkıp camlarına vurmaları ve aracın üzerine çıkıp taşkınlık yapmaya başladı. Biz de polise haber verdik. Polis geldi, götürdü. Tekrar dışarı çıkmış. Dün akşam buradaydı, her gün burada. Bir önlem alınamadı. Büyük ihtimal yasaklı madde kullanıyor. Yetkililerden böyle insanların tedavi görmesini istiyoruz. Bu tür insanların harcanmamasını istiyoruz. Devlet tarafından güvence altına bir bakımevine yerleştirilmesi lazım. Bir önlem alınmasını istiyoruz. Esnaf arkadaşlarla burada rahat bir şekilde huzurlu olmak istiyoruz" dedi.