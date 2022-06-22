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Ehliyet almak için gün sayıyordu! Yaptığı şey yüzünden tüm işlemleri iptal edildi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 23.06.2022 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022
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Ehliyet almak için gün sayıyordu! Yaptığı şey yüzünden tüm işlemleri iptal edildi

Tekirdağ’da “bu kadarına da pes” dedirten bir olay yaşandı. Çorlu’da aday sürücü olduğu tespit edilen bir şahıs emniyet güçlerine alkollü halde yakalandı. Aday şoför böylelikle hem ceza yedi hem tüm aday sürücü işlemleri iptal oldu.

Tekirdağ'da "bu kadarına da pes" dedirten bir olay yaşandı. Çorlu'da aday sürücü olduğu tespit edilen bir şahıs emniyet güçlerine alkollü halde yakalandı. Aday şoför böylelikle hem ceza yedi hem tüm aday sürücü işlemleri iptal oldu.

İnanılmaz olay Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana geldi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Büro Amirliği ekipleri, alkollü şahıslara nefes aldırmıyor.

Cemaliye Mahallesi Tahtalı Camii mevkiinde durdurulan aracın şoförünün aday sürücü olduğu tespit edildi. Trafik polisi tarafından kontrolleri yapılan sürücü O.B.Ş.'nin 0.81 promil alkollü olduğu belirlendi.

ADAY SÜRÜCÜ İŞLEMLERİ İPTAL EDİLDİ

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 1823 lira para cezası kesilirken, aday sürücü işlemleri de iptal edildi. Polis, alkollü araç kullanılmaması gerektiğine vurgu yaparken, kullananların tespit edilerek taviz verilmeyeceğine dikkat çekildi.

Öyle bir şey yaptı ki bütün işlemleri iptal oldu ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ BÜTÜN İŞLEMLERİ İPTAL OLDU

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