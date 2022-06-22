Ehliyet almak için gün sayıyordu! Yaptığı şey yüzünden tüm işlemleri iptal edildi

Tekirdağ'da "bu kadarına da pes" dedirten bir olay yaşandı. Çorlu'da aday sürücü olduğu tespit edilen bir şahıs emniyet güçlerine alkollü halde yakalandı. Aday şoför böylelikle hem ceza yedi hem tüm aday sürücü işlemleri iptal oldu.