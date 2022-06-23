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Antalya'da kaçak alkol operasyonu: 12 ton 620 litre ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.06.2022
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Antalya’da kaçak alkol operasyonu: 12 ton 620 litre ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde polis ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada 12 ton 620 litre kaçak alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

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