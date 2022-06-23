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Dolandırıcılık mağdurlarına umut ışığı oldu! Emsal karar: Müşteri bilgisi dışında çekilen paradan bankayı sorumlu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.06.2022 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022
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Dolandırıcılık mağdurlarına umut ışığı oldu! Emsal karar: Müşteri bilgisi dışında çekilen paradan bankayı sorumlu

İzmir'de Zekeriya Bozkurt, bilgisi dışında 2 ayrı hesabından başka hesaplara para transferi yapıldığı gerekçesiyle başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Olayla ilgili açıklama yapan Bozkurt'un avukatı Nazlı Demir, "Bu, emsal niteliği taşıyan bir karardır. Birçok dolandırıcılık mağduruna umut ışığı olmuştur" dedi.

Zekeriya Bozkurt'u geçen yıl 18 Şubat günü saat 00.30 sıralarında arayan bankanın çağrı merkezi görevlisi, hesabından para çekildiğini ve bilgisinin olup olmadığını sordu.

Dolandırıcılık mağdurlarına umut ışığı oldu! Emsal karar: Müşteri bilgisi dışında çekilen paradan bankayı sorumlu

Ancak görüşme, hat kesildiği için tamamlanamadı. Bozkurt, hemen mobil bankacılık sisteminden hesabını kontrol etti. Bozkurt, 2 ayrı hesabından rızası olmadan peyderpey toplam 163 bin 480 TL çekildiğini fark etti.

Dolandırıcılık mağdurlarına umut ışığı oldu! Emsal karar: Müşteri bilgisi dışında çekilen paradan bankayı sorumlu

1 saat sonra polis merkezine giden Bozkurt, bilgisi olmadan havalenin yapıldığı hesapların sahipleri S.Y. ve M.E.A.'dan şikayetçi oldu.

Dolandırıcılık mağdurlarına umut ışığı oldu! Emsal karar: Müşteri bilgisi dışında çekilen paradan bankayı sorumlu

Zekeriya Bozkurt, konuyu ayrıca avukatı Nazlı Demir aracılığıyla bankanın kusuru olduğu gerekçesiyle mahkemeye taşıdı. Demir'in başvurusuyla İzmir 2'nci Tüketici Mahkemesi'nde dava açıldı.

Dolandırıcılık mağdurlarına umut ışığı oldu! Emsal karar: Müşteri bilgisi dışında çekilen paradan bankayı sorumlu

BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEDİ

Mahkeme, olayı bilirkişi heyetinin incelemesini istedi. 2 hafta önce ise inceleme tamamlandı.

Dolandırıcılık mağdurlarına umut ışığı oldu! Emsal karar: Müşteri bilgisi dışında çekilen paradan bankayı sorumlu

Heyet raporunda, "Davacının bankacılık ve kişisel bilgilerinin üçüncü kişilerin eline geçmesi sonucu davalının bankacılık sistemine (çağrı merkezi/telefon ya da internet bankacılığı) tek kullanımlık SMS şifre gönderilmeden giriş yapılmasıyla önce küçük miktarlı para transferlerinin gerçekleştirilmesi, daha sonra mobil bankacılık sisteminin yüklenmesi sonrası yüksek miktarlı para transferinin davalı bankanın yeterli risk-teyit mekanizmalarına ait doğrulamaları gerçekleştirememesi sonucu meydana geldiği kanaati oluşmuştur" denildi.

Dolandırıcılık mağdurlarına umut ışığı oldu! Emsal karar: Müşteri bilgisi dışında çekilen paradan bankayı sorumlu

Rapor sonrası mahkeme, açılan davanın kısmen kabulüyle toplam paradan 148 bin 480 TL'nin yasal faiziyle Bozkurt'a verilmesine hükmetti.

Dolandırıcılık mağdurlarına umut ışığı oldu! Emsal karar: Müşteri bilgisi dışında çekilen paradan bankayı sorumlu

Avukat Nazlı Demir, dava sürecinde dosyaya eklenen bilirkişi raporunun, müvekkilinin mağduriyet yaşadığı 163 bin 480 TL'nin 148 bin 480'inin bankanın kusuru nedeniyle sanıkların eline geçtiğini ortaya koyduğunu belirterek, "Bu, emsal niteliği taşıyan bir karardır.

Dolandırıcılık mağdurlarına umut ışığı oldu! Emsal karar: Müşteri bilgisi dışında çekilen paradan bankayı sorumlu

Birçok dolandırıcılık mağduruna umut ışığı olmuştur. Eğer ki sizlerde benzer şekilde mağdur olduysanız; tüketici mahkemesine gidebilirsiniz" dedi.

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