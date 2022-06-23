İHA/BOYGA testleri başarıyla geçti! Artık Mehmetçik için sahada

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Mehmetçiğe sahada büyük avantaj sağlayacak bir kabiliyeti daha envantere kazandırdık. Milli imkanlarla geliştirdiğimiz 81 mm mühimmat bırakabilen İHA #BOYGA kabul testlerini başarıyla tamamladı ve güvenlik güçlerimize teslim edildi. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

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