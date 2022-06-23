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İHA/BOYGA testleri başarıyla geçti! Artık Mehmetçik için sahada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.06.2022 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022
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İHA/BOYGA testleri başarıyla geçti! Artık Mehmetçik için sahada

Başarılı projeleriyle son yıllara damga vuran Türkiye'nin savunma sanayisinin son ürünlerinden İHA/BOYGA kabul testlerini başarıyla geçti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İHA/BOYGA'nın güvenlik güçlerine teslim edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, resmi sosyal medya hesabından İHA/BOYGA hakkında müjdeli haberi verdi.

İşte Demir'in paylaştığı İHA/BOYGA görüntüleri;

Milli imkanlarla geliştirdiğimiz 81 mm mühimmat bırakabilen İHA/BOYGA'nın kabul testlerini başlarıyla tamamladığını belirten Demir, güvenlik güçlerine teslim işlemlerinin de yapıldığını açıkladı.

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Mehmetçiğe sahada büyük avantaj sağlayacak bir kabiliyeti daha envantere kazandırdık. Milli imkanlarla geliştirdiğimiz 81 mm mühimmat bırakabilen İHA #BOYGA kabul testlerini başarıyla tamamladı ve güvenlik güçlerimize teslim edildi. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

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