Türkiye’nin dev projeleri artıyor! Dakikada 80 atış

İşte o projeler:

YERLİ ELEKTRİKLİ MOTOR: 25 tona kadar bir aracı hareket ettirebilecek elektrikli motoru ürettik. Hedefimiz önümüzdeki ay içerisinde başlatacağımız elektrikli fırtına obüsümüzün testleriyle 25 ton üstü platformlarda da elektrikli motoru kendi içimizde üretebilmek olacak. 2022 yılında tamamlanacak. 50 adet sipariş aldık. Kendi kulemizi, 25 milimetre topumuzu da üreterek aracımızı bu şekilde askerimize veriyor olacağız.

YERLİ PİL SİSTEMİ: ASPİLSAN da en kısa zamanda Kayseri'deki tesisinde pil paketleriyle ilgili üretimini hayata geçirerek tamamen bağımsızlığımızı da sağlamış olacak.