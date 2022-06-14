14 Haziran 2022, Salı
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Beşiktaş'ta araç üzerinde cinsel ilişkiye girenler gözaltına alındı! Kimlikleri belli oldu | Otel sahibi ve oyuncu...
Son dakika haberine göre: Beşiktaş’ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girip, kendilerini uyaran insanlara da hakaret eden çift gözaltına alındı. Olayın ardından gözaltına alınan kişilerden birisinin oyuncu Zeynep S. olduğu ortaya çıktı. Diğer şüphelinin ise hakkınnda 2 suç kaydı bulunan otel sahibi Ahmet Ertan K. olduğu anlaşıldı.