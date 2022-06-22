Veterinerdeki cinsel saldırı davasında karar çıktı! Prof. Dr. Hasan Bilgili’nin cezası belli oldu
Son dakika haberine göre Ankara’da, hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili’ye veteriner Ç.B.’ye cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle ‘Nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 9 yıl hapis cezası verildi.
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili 2019 Nisan'da kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner 23 yaşındaki Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı, daha sonra savcılık tarafından resen tahliye edildi.
Olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden alınan Bilgili ile yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz hakkında 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'Tehdit' ve 'Hakaret', Ç.B.'nin olay sonrası götürüldüğü jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt hakkında da 'Delilleri yok etmek' suçundan dava açıldı.
BERAAT İSTENDİ
Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Hasan Bilgili, Serkan Durmaz ve Hüseyin Şenyurt hakkında mütalaa açıklandı. Savcı mütalaasında Hasan Bilgili'nin, 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ederken, 'Cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma' suçundan beraatini istedi.
Savcı, Serkan Durmaz hakkında 'Nitelikli cinsel saldırı suçuna iştirak', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarının tamamında beraat, Dr. Hüseyin Şenyurt hakkında ise 'Delilleri yok etmek' suçundan beraat istedi.
PROFESÖRE 9 YIL CEZA
Hasan Bilgili, Serkan Durmaz ve Hüseyin Şenyurt hakkında Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karar açıklandı.
Mahkeme Hasan Bilgili'ye veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 9 yıl hapis cezası verirken, Serkan Durmaz ve Hüseyin Şenyurt'un ise 'Nitelikli cinsel saldırı suçuna iştirak', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından ise beraatine hükmetti.
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